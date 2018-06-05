Ученые обнаружили в желудке человека отдельный мозг

Звучит это действительно фантастически, но исследователи из университета Флиндерса уверяют, что действительно смогли обнаружить новый орган в желудке человека.

Все процессы в организме, как известно, подконтрольны головному мозгу. Новые эксперименты позволили обнаружить массу нейронов в желудочно-кишечном тракте есть масса нейронов, отвечающих за то, как будет функционировать тот или иной орган или целая система.

Желудочно-кишечный тракт является, по мнению исследователя Ника Спенсера, уникальной системой. Все дело в том, что она по сути, имеет «отдельный мозг» и нервную систему, которая неподотчетна головному мозгу. Следовательно, его функционирование происходит на автономных началах. Новый мозг, обнаруженный в желудочно-кишечном тракте, появился значительно раньше главнейшего органа жизнедеятельности.

Назвать выявленный мозг «настоящим» в полном смысле этого слова довольно сложно, но ученые призывают отбросить скептицизм и даже дали ему имя «брюшной мозг», дабы он фигурировал таким образом в научных работах.

Специалисты уверяют, что уже в ближайшее время намерены исследовать данный вопрос как можно детально и представить по этому поводу всеобъемлющий доклад.

Николай Офицеров