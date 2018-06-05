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| | Разработана вакцина, защищающая от 30% штаммов ВИЧ

Разработана вакцина, защищающая от 30% штаммов ВИЧ

Сегодня, 10:42

«Ключом» для создания лекарства стало недавнее открытие необычного антитела в крови носителя вируса. Данное антитело получило название N123-VRC34.

 

Американские вирусологи разработали вакцину, которая защищает от 30% штаммов ВИЧ. Все эксперименты специалисты проводили на лабораторных мышах и макаках. Руководитель института по изучению аллергии и инфекций Энтони Фаучи поведал, что специалистам удалось найти уязвимое место в вирусе, что позволило создать сильную вакцину. По словам Фаучи, это первый шаг к разработке эффективного и безопасного метода защиты от ВИЧ.

Сообщается, что к апрелю 2018 года Россия занимает третье место после Нигерии и ЮАР по количеству людей, которые болеют ВИЧ. До этого заражение происходило только через иглы наркоманов и гомосексуальные связи, то теперь большая часть зараженных получает заболевание через сексуальный контакт мужчины и женщины.


Анна Котова
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