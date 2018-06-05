Ученые выяснили, как религия влияет на активность мозга

Американские специалисты с целью определения связи между активностью мозга и религиозными ощущениями просканировали религиозных людей с помощью МРТ-аппаратов. Результаты их удивили.

Ученые из США выяснили, каким образом религия влияет на активность головного мозга. Что выяснить это, эксперты подключили верующих подопытных к аппарату МРТ. Специалисты пришли к выводу, что религия влияет на ощущения человеком высших сил, которые, как утверждают верующие, они ощущают. Во время эксперимента, участником исследования попросили поведать о ситуациях из жизни, на которые, как они считают, оказала влияние некая высшая сила. Устройства показали, что во время воспроизведения когда-то пережитых перипетий, активность мозга подопытных снижалась.

Эксперты сделали вывод, активность левой теменной доли мозга, отвечающей за эмоции и временные и пространственные ощущения, снижается в том случае, если человек повторно переживает опыт, который связан с его верой. Результаты исследования опубликованы в издании Cerebral Cortex.

Два года назад совершенно случайно ученым удалось зафиксировать активность мозга у пациента, страдающего эпилепсией, во время божественного откровения. Отмечается, что приступу сопутствовала высокая активность префронтальной коры до 40 Гц.

Мирослава Донцова