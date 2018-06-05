Кофе и шоколад: Ученые выяснили, вредны или полезны данные продукты

Оказалось, что настоящий кофе и горький темный шоколад благотворно сказываются на организме. Шоколад положительно влияет на нервы, сердце и психику.

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, вредны или полезны для организма кофе и шоколад. Результаты эксперимента показали, что настоящий кофе и темный горький шоколад полезны для человека, так как содержащийся в продуктах антиоксидант положительно влияет на нервную систему, сердце и психику. Однако эксперты говорят, что растворимый напиток и молочный шоколад в какой-то степени вреден. Эксперты создали нормы, по которым необходимо употреблять кофе. Отметим, что исследование было заказано Управлением по контролю за качеством продуктов и лекарств.

Ученые определили, что пара обычных чашек кофе (не больше 5) уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета второго типа. Однако эксперты из Европы утверждают, что в сутки необходимо употреблять не больше четырех чашек эспрессо.

Анна Котова