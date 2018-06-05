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| | СМИ рассказали о наступлении «новой эры» на Земле в 2018 году

СМИ рассказали о наступлении «новой эры» на Земле в 2018 году

Сегодня, 09:31

Известный учёный оставил пророчество о неминуемом воздействии на землян внеземного разума.

В ряде СМИ журналисты рассказали о наступлении так называемой «новой эры», которая должна охватить Землю уже в 2018 году. По мнению публицистов, реальным может оказаться пророчество, оставленное учёным из Греции по имени Георг Гьяльвасе. В 80-х годах ХХ века специалист заявлял о существовании некоего «внеземного центра принятия решений», который, по его словам, запланирует новый порядок на Земле. Учёный не стал раскрывать детали данной организации, предупредив лишь о том, что в 2018 году жизнь землян может кардинально измениться.

Некоторые эксперты полагают, что работой данного центра является контроль за деятельностью жителей Земли. Многие специалисты опасаются, что земляне могут быть попросту уничтожены, если не прекратят убивать свою собственную планету, продолжая опустошать залежи её природных ресурсов. Стоит заметить, что Геор Гьялвас известен работой над засекреченными проектами американского космического агентства NASA.


Александр Вест
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