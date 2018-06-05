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| | Ученые выяснили, сколько длились сутки полтора миллиарда лет назад

Ученые выяснили, сколько длились сутки полтора миллиарда лет назад

Сегодня, 09:19

Специалисты установили, что примерно 1,4 млрд лет назад Луна располагалась на 10% ближе к Земле. Именно этот фактор повлиял на количество часов в сутках.

 

Ученые выяснили, сколько длились сутки полтора миллиарда лет назад. Выяснилось, что из-за более близкого на то время расстояния Земли к Луне длительность суток составляла всего лишь 18,7 часов.

Ученым удалось проанализировать геологический состав протерозойских горных пород, добытых в формации Сяолин примерно полтора миллиарда лет назад. Особенное внимание уделили сланцам черному и кремниевому, которые наиболее точно демонстрируют климатические изменения планеты. Геологи пришли к выводу, что в обозначенный период сутки длились 18,7 часов, а расстояние от луны к планете Земля равнялось 341 тыс. километров. Климатический цикл длился около 14 тыс. лет.

Эксперты считают, что причиной изменения времени суток в сторону увеличения являются изменения климата на планете, которые влияют на положение Земли в космосе. Также, по мнению ученых, на сутки повлияли и циклы Миланковича. Отмечается, что Венера и Юпитер гравитационно влияет на эллиптическую форму орбиты. Именно под их воздействием орбита Земли сплющивается и растягивается, а длительность цикла составляет 400 тыс. лет.


Мирослава Донцова
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