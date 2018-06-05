Астронавты NASA покажут миру новые уникальные снимки Марса

Один из лучших марсоходов Curiosity на поверхности красной планеты зафиксировал уникальные новые снимки. Астронавты NASA покажут впечатляющие кадры на своем телеканале, а также в популярных социальных сетях.

Марсоход Curiosity сделал захватывающее открытие на Марсе, а также множество новых уникальных кадров планеты. Сообщается, что астронавты покажут миру снимки и новые открытия в 18:00 в четверг, 7 июня. Согласно заявлению космического агентства, на пресс-конференции эксперты расскажут о новых достижениях в плане колонизации Марса. По словам NASA, в четверг в дискуссии примет участие Мишель Таллер, помощник директора по науке в области коммуникаций в Планетарном научном отделе агентства.

Также в конференции примет участие старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Крис Вебстер, сотрудник Научной лаборатории NASA в JPL Ашвин Васавад и директор отдела разведки солнечной системы в Центре космических полетов имени Годдарда Пол Махаффи. NASA будет транслировать дискуссию на своем телеканале NASA, а также в Facebook Live, Twitch TV, Ustream, Youtube и Twitter.

Светлана Славянская