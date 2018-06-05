Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Джонни Депп снялся в новой рекламе бренда Dior Превзошла сестру: Анна Бузова восхитила поклонников спортивной фигурой В продажу поступила секс-кукла с телом и лицом известной порноактрисы СМИ рассказали о наступлении «новой эры» на Земле в 2018 году Актерам «Игры престолов» дали самоуничтожающийся сценарий Представлен электрохэтчбек Geely Emgrand GSe Елена Мизулина назвала Эстонию «Моськой» из басни Крылова Ученые выяснили, сколько длились сутки полтора миллиарда лет назад Звезда Comedy Woman показала фотографии новорожденного сына В 2018 году в России «взлетели» цены на ходовые автомобили Xiaomi «обрушил» цены на наиболее популярные смартфоны в России Астронавты NASA покажут миру новые уникальные снимки Марса
| | Астронавты NASA покажут миру новые уникальные снимки Марса

Астронавты NASA покажут миру новые уникальные снимки Марса

Сегодня, 08:50

Один из лучших марсоходов Curiosity на поверхности красной планеты зафиксировал уникальные новые снимки. Астронавты NASA покажут впечатляющие кадры на своем телеканале, а также в популярных социальных сетях.

Марсоход Curiosity сделал захватывающее открытие на Марсе, а также множество новых уникальных кадров планеты. Сообщается, что астронавты покажут миру снимки и новые открытия в 18:00 в четверг, 7 июня. Согласно заявлению космического агентства, на пресс-конференции эксперты расскажут о новых достижениях в плане колонизации Марса. По словам NASA, в четверг в дискуссии примет участие Мишель Таллер, помощник директора по науке в области коммуникаций в Планетарном научном отделе агентства.

Также в конференции примет участие старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Крис Вебстер, сотрудник Научной лаборатории NASA в JPL Ашвин Васавад и директор отдела разведки солнечной системы в Центре космических полетов имени Годдарда Пол Махаффи. NASA будет транслировать дискуссию на своем телеканале NASA, а также в Facebook Live, Twitch TV, Ustream, Youtube и Twitter.


Светлана Славянская
Новости по теме
NASA получил от Curiosity снимки миллиардов лет истории Марса
NASA получил от Curiosity снимки миллиардов лет истории Марса

Марсоход Curiosity направил в NASA уникальные снимки, сделанные с поверхности горы Шарп, а именно - в кратере Гейл. Благодаря панорамным изображениям можно

Марсоход Curiosity сделал новые панорамные снимки песчаных дюн на Марсе
Марсоход Curiosity сделал новые панорамные снимки песчаных дюн на Марсе

Марсоход третьего поколения Curiosity накануне зафиксировал уникальные кадры, которые демонстрируют панорамный вид на песчаные дюны, расположенные на

Ровер Curiosity сделал новые снимки марсианских гор Шарп
Ровер Curiosity сделал новые снимки марсианских гор Шарп

Марсоход Curiosity, продолжающий бороздить поверхность «красной планеты», сделал новые фотографии марсианских гор. Полученные снимки были накануне опубликованы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости