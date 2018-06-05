Они считают, что траектории обособленных транснептуновых объектов могут говорить о столкновении с астероидами, а не о гравитационном влиянии предполагаемой девятой планеты.

Ученые засомневались в существовании Планеты X. Эксперты предполагают, что на находящиеся за орбитой Нептуна небесные тела гравитация планеты не влияет. Одним из подобных объектов, предполагают ученые, является Седна. Некоторые астронавты считают, что эти тела могут быть свидетельством того, что в Солнечной системе существует девятая планета, которая и превращает данные объекты в обособленные.

Специалисты Колорадского университета спроектировали космическое пространство и выяснили, что небольшие небесные тела, например, астероиды, по своим орбитам движутся намного быстрее от объектов побольше, как Седна. Во время столкновения с Седной они отталкивают объект в отдаленные области Солнечной системы.

Вероятность существования Планеты X обсуждается учеными с 2016 года. Предполагается, что она вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории. Специалисты предполагают, что гипотетическая планета схожа по физическим характеристикам с Нептуном.

Мирослава Донцова