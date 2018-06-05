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| | Учёные: Редкий звёздный дождь «накроет» Землю в конце июня

Учёные: Редкий звёздный дождь «накроет» Землю в конце июня

Сегодня, 08:45

Многие смогут насладиться незабываемым зрелищем пролетающего метеорного потока от кометы Понса-Виннеке.

По заверению учёных, уже в конце июня довольно редкий звёздный дождь должен «накрыть» Землю. Речь идёт о метеорном потоке под названием июньские Боотиды. Данный метеорный поток зачастую имеет не очень активный характер, так как в этом году астрономы ожидают его интенсивности в пределах 10 метеоров в час. Заметим, наиболее интенсивными июньские Боотиды были в 1998 году, когда в час можно было насчитать до 100 пролетающих метеоров.

Напомним, регулярность данного явления обусловлена приближением земли к короткопериодической комете Понса-Виннеке, сопровождающейся сотнями метеоров. По словам астрономов, 27 июня можно будет наблюдать за наиболее интенсивной стадией июньских Боотид. Из-за сближения кометы с Землёй от неё в силу действия гравитации планеты отделяются мелкие частицы, которые неминуемо сгорают в её атмосфере.


Александр Вест
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