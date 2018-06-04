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| | Два черновика Эйнштейна продают на аукционе за 193,5 тысячи долларов

Два черновика Эйнштейна продают на аукционе за 193,5 тысячи долларов

Вчера, 23:12

Вещи гениального физика Альберта Эйнштейна до сих пор пользуются большим спросом. Один из черновиков ученого, выставленного она продажу в Бостоне, содержит всемирно известную теорию относительности, совершившую настоящую революцию в области знаний.

 

Два черновика Эйнштейна продают на аукционе RR Auctions за 193,5 тысячи долларов. Предварительный вариант теории относительности оценили суммой 173 тысячи долларов. Информацию об этом распространяет Daily Express. За свою знаменитую работу Эйнштейн получил Нобелевскую премию в 1921 году. Коллекционеры всего мира стараются приобрести вещи, принадлежавшие гениальному физику.

Скрипку Эйнштейна купили в три раза дороже ее первоначальной стоимости на аукционе Bonhams. Интерес людей к этому ученому вполне объясним. Он совершил настоящий переворот в физике, пересмотрев взгляды предшественников на такие понятия, как пространство и время. Эйнштейн считается основным популяризатором науки.


Домбровский Сергей
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