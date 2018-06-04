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| | В США разрешили применение гибкой искусственной радужки глаз

В США разрешили применение гибкой искусственной радужки глаз

Вчера, 23:11

Ее станут имплантировать пациентам, у которых повреждена или в абсолютной мере отсутствует данная живая структура.

 

Иногда аниридии глаз людей развиваются не до конца: в нем нет радужки. В таком случае человек страдает от повышенной чувствительности к свету, катаракты, кератопатии и иных недугов. Аниридия может поражать одного родившегося малыша из 100 тысяч каждый год, а врачи при этом могут лечить только определенные симптомы. В мире имеются искусственно созданные радужки для глаз, для которых нужен немалый разрез при операции, вплоть до 9,5 мм. Медикам удалось сократить разрез почти в три раза с помощью гибкости ресурса.

Управление по санитарному надзору за пищей США дали согласие на применение первого гибкого импланта радужной оболочки глаза. Он создан из тончайшего силикона. Врач делает разрез в 2,7 мм, разворачивает его и уравнивает края при помощи инструментов. Искусственная радужка, в отличие от настоящей, не сужает зрачок при освещении, но при этом защищает сетчатку от яркого света и не причиняет неудобств.


Никита Готский
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