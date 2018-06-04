В России изобрели термометр с Bluetooth

Цифровое устройство синхронизируется с мобильным гаджетом, созданием новинки занимались сотрудники научно-производственной организации «Орион».

Инфракрасный термометр способен измерять температуру за одну секунду, обладая погрешностью в 0,2 градуса. Полученные данные он передает на смартфон по Bluetooth. Инженеры придумали также два детских термометра: один с экраном, другой без него. Оба они функционируют с мобильным приложением. Один из весомых достоинств термометра: маленький размер. Это позволяет больному ребенку спать вместе с прибором, не испытывая тем каких-либо сложностей. Если же у ребенка повысится температура, его родители получат на свои смартфоны соответствующий сигнал.

Продажи термометра с Bluetooth начнутся в третьем квартале года. Изобретатели надеются на его покупаемость, так как рынок термометров в РФ на 93% составляет импорт.

Никита Готский