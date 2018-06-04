Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

В Лос-Анджелесе воры с оружием напали на автора комиксов "Марвел" Стена Ли В Британии хулиганы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс Известны сроки поездки Путина в Китай Вокалист группы «Градусы» разбился на такси по дороге в аэропорт Вместо концерта в Туле Валерий Леонтьев отправился в больницу В 78 лет умер актер Леонид Неведомский Михаил Ефремов показал обществу свою 17-летнюю дочь Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемках клипа «Сумасшедшая» на Крите Анонсированы беспроводные наушники, заряжающие смартфон Экс-солистка «Тату» показала на откровенных фото в купальнике свои татуировки Свадьба была фальшивой: Шурыгина отпевает в церкви сделанный аборт Apple собирается показать MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ на выставке WWDC-2018
| | В России изобрели термометр с Bluetooth

В России изобрели термометр с Bluetooth

Сегодня, 20:42

Цифровое устройство синхронизируется с мобильным гаджетом, созданием новинки занимались сотрудники научно-производственной организации «Орион».

 

Инфракрасный термометр способен измерять температуру за одну секунду, обладая погрешностью в 0,2 градуса. Полученные данные он передает на смартфон по Bluetooth. Инженеры придумали также два детских термометра: один с экраном, другой без него. Оба они функционируют с мобильным приложением. Один из весомых достоинств термометра: маленький размер. Это позволяет больному ребенку спать вместе с прибором, не испытывая тем каких-либо сложностей. Если же у ребенка повысится температура, его родители получат на свои смартфоны соответствующий сигнал.

Продажи термометра с Bluetooth начнутся в третьем квартале года. Изобретатели надеются на его покупаемость, так как рынок термометров в РФ на 93% составляет импорт.


Никита Готский
Новости по теме
Физики изобрели термометр для измерения температуры в наноматериалах
Физики изобрели термометр для измерения температуры в наноматериалах

Физики изобрели новый способ получать температурные показатели в наноматериалах. В основе его лежит использование термометра, спектроскопирующего

Первый смартфон-термометр создан в Корее
Первый смартфон-термометр создан в Корее

Корейские разработчики создали уникальную систему i-MEMS, которая станет основой для создания первого в мире смартфона-термометра.

В Минске установили 40-метровый термометр
В Минске установили 40-метровый термометр

В Минске в микрорайоне Новая Боровая властями города был установлен термометр, высота которого составляет 40 метров. Данное сооружение является самым большим в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости