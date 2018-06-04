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| | Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи

Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи

Сегодня, 18:46

Американские исследователи выяснили, как на их головах возникли шляпы, называемые пукао.

Эксперты из Университета Бингхэмтона в США рассказали об современном методе, использованном полинезийцами. Древним жителям пукао удалось поместить на головы огромных статуй благодаря использованию настила и строп. Такой способ применялся европейцами при поднятии со дна морей и океанов кораблей. Статуи обвязывались веревкой. После шляпа постепенно поднималась при помощи рычагов. Такая работа требовала 15 человек. Следует отметить отсутствие необходимости дерева в большом количестве.

Также ученые выяснили о том, как жителям удавалось не повреждать статуи во время надевании шляп. Для этого полинезийцы при установке ставили статуи под определенным наклоном. Из песка и мелких камней насыпалась горка длиной до 20 метров. Ее вершина находилась на уровне головы истукана. Он был слегка наклонен по направлению к горке.



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