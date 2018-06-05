Ученые: Пищевая сода может помочь бороться с раком

Исследователи говорят, что сода, разбавленная водой, уменьшает кислотность раковых клеток внутри опухоли, которые отгорожены от кровеносных сосуда и лишены доступа к кислороду.

Ученые из США проинформировали, что обычная пищевая сода может помочь эффективно бороться с раком, а точнее помогает положительно действовать химиотерапии на вредоносные клетки. Автор научной работы Чи Ван Дан сообщает, что при стрессовой ситуации клетки не производят белки и другие вещества. Они хотят замедлить развитие, а пробудиться лишь тогда, когда среда будет благоприятной.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах специалисты выяснили, что при увеличении кислотности раковые клетки становятся намного активнее, а вся опухоль лучше поддается воздействию химиотерапии. Отметим, что данный процесс можно повернуть в обратную сторону, позволяя замедлить активность раковых клеток.

Анна Котова