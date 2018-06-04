Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника

Группа биологов из нескольких российских и зарубежных вузов, возглавляемая Дмитрием Алексеевым из Университета ИТМО доказала полезность растительной диеты.

Проведены исследования влияния употребления в пищу фруктов и овощей, на состояние микрофлоры кишечника человека.

Эксперименты проводились на группе добровольцев (около 250 участников), которые ранее не придерживались диеты. Экспериментальная группа стала питаться в соответствии с диетой из овощей и фруктов, разработанной учеными, затем образцы микрофлоры участников эксперимента были проанализированы.

Средства для проведения экспериментов были получены на краудфандинговой основе: добровольцы самостоятельно осуществляли контроль за тем, чтобы придерживаться диетического питания, а также оплачивали проведение анализов. Ученые же исследовали результаты анализов, а затем составляли рекомендации.

Таким образом исследователи смогли получить большой объем результатов за непродолжительное время и провести из оценку. Результаты показали: соблюдение богатой волокнами диеты в течение двух недель значительно улучшает состояние микрофлоры кишечника. При этом изменяется к лучшему численность и видовой состав некоторых бактерий.

Пресс-служба Университета ИТМО отмечает, что «в настоящее время исследователи «работают над разработкой диет, которые бы помогали пациентам максимально быстро восстанавливаться после операций по удалению раковых опухолей и после избавления от тяжелых хронических заболеваний».