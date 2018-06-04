Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину

По шкале Цельсия рекордная температура плавления нового материала достигает 4126 градусов. Специалисты планируют применить материал в авиастроении, ракетостроении, а также в космическом производстве и термоядерной энергетике.

Специалисты из российского университета на Дальнем Востоке сообщают про свое недавнее открытие – материал с рекордно высокой температурой плавления. Ранее самым тугоплавким считался карбид тантала-гафния, который можно было расплавить только при температуре 4200 градусом по Кельвину (3926 градусов по Цельсию). Фактически, специалисты не могут измерить температуру выше из-за отсутствия на сегодняшний день необходимой техники, но теоретически новый материал, созданный российскими учеными, может увеличить возможную температуру плавления на 200 Кельвинов. Благодаря этому температура плавления самого тугоплавкого материала в мире достигнет 4400 Кельвинов.

Получить этот материал удалось после синтеза карбида и нитрила гафния. Найти применение он сможет во многих технологических областях – ракетостроении, авиастроении, космическом производстве и термоядерной энергетике, как полагают специалисты.