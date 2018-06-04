Ученые: Детеныши первых хищников на Земле были настоящими убийцами

Специалисты считают, что именно членистоногие, которые были готовы к охоте с рождения, оказали огромное влияние на все другие виды миллионы лет назад. Их добыче приходилось либо вырабатывать защитные приспособления, либо погибать, отмечают ученые.

Морские членистоногие, владеющие океанами более 500 млн лет назад, считаются одними из самых крупных древних животных того времени. Исследования останков этих морских обитателей показало, что детеныши первых хищников на Земле были настоящими убийцами с самого момента появления на свет.

Radiodonta и Anomalocaris являются крупнейшими представителями вида членистоногих. Их длина могла достигать одного метра и больше. Останки этих подвидов обнаружены учеными в Китае, Австралии, а также Северной Америке. До недавних пор о поведении их детенышей науке практически ничего не было известно, пока китайские археологи не нашли окаменелые ископаемые останки молодого животного вида Lyrarapax unguispinus, которое обитало примерно 518 миллионов лет назад.

Эксперты отмечают, что найденный экземпляр длиной в 18 миллиметров полностью копирует взрослую особь. Изучив останки, специалисты пришли к выводу, что малыши морских хищников были такими же убийцами, как и все взрослые членистоногие.

Мирослава Донцова