Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину Адвокат Цымбалюк-Романовской потребовал у Путина наказать Джигарханяна
| | Ученые: Детеныши первых хищников на Земле были настоящими убийцами

Ученые: Детеныши первых хищников на Земле были настоящими убийцами

Сегодня, 15:42

Специалисты считают, что именно членистоногие, которые были готовы к охоте с рождения, оказали огромное влияние на все другие виды миллионы лет назад. Их добыче приходилось либо вырабатывать защитные приспособления, либо погибать, отмечают ученые.

 

Морские членистоногие, владеющие океанами более 500 млн лет назад, считаются одними из самых крупных древних животных того времени. Исследования останков этих морских обитателей показало, что детеныши первых хищников на Земле были настоящими убийцами с самого момента появления на свет.

Radiodonta и Anomalocaris являются крупнейшими представителями вида членистоногих. Их длина могла достигать одного метра и больше. Останки этих подвидов обнаружены учеными в Китае, Австралии, а также Северной Америке. До недавних пор о поведении их детенышей науке практически ничего не было известно, пока китайские археологи не нашли окаменелые ископаемые останки молодого животного вида Lyrarapax unguispinus, которое обитало примерно 518 миллионов лет назад.

Эксперты отмечают, что найденный экземпляр длиной в 18 миллиметров полностью копирует взрослую особь. Изучив останки, специалисты пришли к выводу, что малыши морских хищников были такими же убийцами, как и все взрослые членистоногие.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Ученые нашли останки трех тел ископаемых шипохвостых белок-покемонов
Ученые нашли останки трех тел ископаемых шипохвостых белок-покемонов

Сотрудники Университета Южной Калифорнии на западном побережье Африки отыскали останки трех ископаемых шипохвостых белок-покемонов. Дело в том, что особи

На берегу Волги обнаружены останки нового вида плиозавра
На берегу Волги обнаружены останки нового вида плиозавра

На берегу Волги на территории Ульяновской области учеными была сделана интересная находка. Археологи обнаружили останки нового вида доисторического морского

В Аргентине были обнаружены останки самого крупного динозавра
В Аргентине были обнаружены останки самого крупного динозавра

В Аргентине были обнаружены окаменелые останки динозавра, которого палеонтологи назвали самым большой рептилией, которая существовала когда-либо на Земле. О

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости