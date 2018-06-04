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| | Ученые: Мужчины и женщины выражают одинаковые эмоции по-разному

Ученые: Мужчины и женщины выражают одинаковые эмоции по-разному

Сегодня, 15:41

Сотрудники Фонда Меннингера в США объяснили, почему представители разных полов неодинаково реагируют на внешние раздражители. Виновников всему является психология.

 

Ученые доказали, мужчины и женщины выражают одинаковые эмоции по-разному. Дамы смягчают конфликт, они стараются улыбаться, дабы сгладить острые углы. Во время ссор женщины часто выступают в роли миротворцев. Представительницы прекрасного пола по своим природным данным склонны к созданию дружественной атмосферы в коллективе или семье. Мужчины действуют более агрессивно, они на протяжении истории выступали в роли добытчика, поэтому их поведение заложено в мозг, подобно компьютерной программе.

Женщины нередко выражают недовольство в косвенной форме: с помощью взглядов, намеков или молчания. Дамы используют невербальные знаки, дабы усмирить враждующих. Им удается сохранять внешнее спокойствие, даже когда они испытывают негативные эмоции. От природы мужчины являются более худшими психологами, нежели женщины и нередко просто не понимают намеков своих собеседниц.


Домбровский Сергей
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