Российские ученые разработали новый способ получения силоксанолов

Новая разработка дает возможность производить материалы с эксплуатацией дешевых и безопасных реактивов, при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Российские ученые разработали новый метод получения силоксанолов, который дает возможность производить механически прочные, самозалечивающихся и электропроводящих материалов. Небольшие объемы выпуска таких материалов позволяют развить авиационного и космического оборудования и других веществ. Помимо превосходства, у данных материалов есть и недостатки: пониженная механическая устойчивость и не совместимость с органическими полимерами. Однако этого можно избежать, если включить в цепочку, например, гидроксильную группу.

В завершении доклада ученые проинформировали, что разработали метод целостности кремнийорганических продуктов, который базируется на окислении кислородом. В данной разработке используются более дешевые реагенты . Переход на «зеленые» кондиции является важным экологическим решением, но и самый перспективный для выполнения определенных задач.

Анна Котова