Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину Адвокат Цымбалюк-Романовской потребовал у Путина наказать Джигарханяна
| | Российские ученые разработали новый способ получения силоксанолов

Российские ученые разработали новый способ получения силоксанолов

Сегодня, 15:30

Новая разработка дает возможность производить материалы с эксплуатацией дешевых и безопасных реактивов, при комнатной температуре и атмосферном давлении.

 

Российские ученые разработали новый метод получения силоксанолов, который дает возможность производить механически прочные, самозалечивающихся и электропроводящих материалов. Небольшие объемы выпуска таких материалов позволяют развить авиационного и космического оборудования и других веществ. Помимо превосходства, у данных материалов есть и недостатки: пониженная механическая устойчивость и не совместимость с органическими полимерами. Однако этого можно избежать, если включить в цепочку, например, гидроксильную группу.

В завершении доклада ученые проинформировали, что разработали метод целостности кремнийорганических продуктов, который базируется на окислении кислородом. В данной разработке используются более дешевые реагенты . Переход на «зеленые» кондиции является важным экологическим решением, но и самый перспективный для выполнения определенных задач.


Анна Котова
Новости по теме
Ученые разработали новый прибор, помогающий стать умнее
Ученые разработали новый прибор, помогающий стать умнее

Ученые из Канады разработали прибор, который дает возможность стать более способным к обучению. Об этом рассказали российские и западные СМИ.

Российские ученые разработали новый метод выведения почечных камней
Российские ученые разработали новый метод выведения почечных камней

Российские ученые из Красноярска разработали новый метод выведения почечных камней. Он проходит апробацию на базе региональных больниц.

Ученые разработали новый способ получения спиртов из природного газа
Ученые разработали новый способ получения спиртов из природного газа

Американские ученые разработали дешевый способ получения простейших спиртов из природного газа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости