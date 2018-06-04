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| | Ученые объяснили способность микробов выживать в космических аппаратах

Ученые объяснили способность микробов выживать в космических аппаратах

Сегодня, 14:27

Микрофлора в «чистых комнатах» для межпланетных зондов способна существовать благодаря чистящим средствам и антисептикам, пришли к выводу специалисты.

 

Разработчики космических аппаратов тщательно стерилизуют свои изобретения, дабы не заразить земными микробами небесные объекты и не подвергнуть искажению данные химического анализа. Оказывается, даже в специальных комнатах для чистки зондов есть своя микрофлора, состоящая из бактерий, грибов и архей. Ученые из Калифорнийского университета в Помоне провели исследование и объяснили способность микробов выживать в стерилизованных космических зондах. Результаты экспериментов опубликованы в издании Astrobiology.

Специалисты изучили несколько штаммов ацинетобактерий, которых обнаружили в «чистых комнатах» для зондов. Оказалось, что микробы способны выживать, разлагая агенты антисептических средств, которые использовались для чистки. Ученые пришли к выводу, что бактерии способны существовать, питаясь даже изопропиловым спиртом, этанолом или популярным чистящим средством Kleenol 30.

Поэтому эксперты рекомендуют подбирать более эффективные чистящие средства и проводить процедуру ротации, чтобы избежать адаптации грибов к определенным средствам.


Мирослава Донцова
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