Ученые объяснили способность микробов выживать в космических аппаратах

Микрофлора в «чистых комнатах» для межпланетных зондов способна существовать благодаря чистящим средствам и антисептикам, пришли к выводу специалисты.

Разработчики космических аппаратов тщательно стерилизуют свои изобретения, дабы не заразить земными микробами небесные объекты и не подвергнуть искажению данные химического анализа. Оказывается, даже в специальных комнатах для чистки зондов есть своя микрофлора, состоящая из бактерий, грибов и архей. Ученые из Калифорнийского университета в Помоне провели исследование и объяснили способность микробов выживать в стерилизованных космических зондах. Результаты экспериментов опубликованы в издании Astrobiology.

Специалисты изучили несколько штаммов ацинетобактерий, которых обнаружили в «чистых комнатах» для зондов. Оказалось, что микробы способны выживать, разлагая агенты антисептических средств, которые использовались для чистки. Ученые пришли к выводу, что бактерии способны существовать, питаясь даже изопропиловым спиртом, этанолом или популярным чистящим средством Kleenol 30.

Поэтому эксперты рекомендуют подбирать более эффективные чистящие средства и проводить процедуру ротации, чтобы избежать адаптации грибов к определенным средствам.

Мирослава Донцова