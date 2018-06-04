В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

На YouTube-канале Misterio tv появилось необычное видео. На кадрах существо похожее на гуманоида с огромными черными глазами и вторым размером груди привязывают к операционному столу и проводят над ним опыты. В ролике видно, что самому пришельцу такое обращение не нравится, и он пытается освободиться. Пришелец имеет черты лица, похожее на человеческие, отличает их лишь размер и цвет газ. Уфологи предполагают, что необычного пришельца со вторым размером груди сняли на видео в «Зоне 52», а именно на секретной базе С-4, куда он или она попала после крушения НЛО.

Мнение пользователей разделилось: некоторые считают, что видео – подделка, другие же уверены, что специалисты секретной базы действительно захватили в плен и проводили эксперименты над пришельцем

Виктория Озерова