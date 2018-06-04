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| | Уфологи: Пять НЛО атаковали курортный город в США

Уфологи: Пять НЛО атаковали курортный город в США

Сегодня, 13:31

Американцы зафиксировали в небе одновременно пять огненных НЛО, которые напугали не только местных жителей, но и туристов. По словам очевидцев, НЛО явно пытались атаковать курортный город.

В американском штате Южная Каролина на побережье Атлантического океана в курортном городе Мертл-Бич очевидцы и местные жители впервые столкнули с мистическим явлением в ночном небе. По словам очевидцев, они заметили в воздухе пять круглых ярких объекта, которые некоторое время кружили в небе. Свидетелям необычного происшествия даже удалось зафиксировать НЛО на камеру и полученное видео выложить в YouTube.

Местные уфологи подтвердили факт НЛО и теперь специалисты занимаются выяснениям обстоятельств, по которым пришельцы могли посетить Землю. Согласно данным теоретиков заговора, США лидирует по количеству появлений НЛО в год.


Светлана Славянская
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