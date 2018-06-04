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| | Итальянские ученые назвали пиццу, которая спасает от рака

Итальянские ученые назвали пиццу, которая спасает от рака

Сегодня, 13:14

Итальянские ученые назвали новую версию классической пиццы, только на этот раз она будет не только полезной, но и поможет спасти человека от рака в будущем. Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Cancer.

Исследователи из Национального института рака в Милане изобрели здоровую пиццу, в которой нет мяса или сыра, которые являются популярными начинками, но также эти жиры могут способствовать сердечным заболеваниям. Однако в пицце присутствует большое количество маслин, брокколи, помидор и чеснока.

Данные здоровые ингредиенты были выбраны за их способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака в пищеварительной системе, включая рак кишечника. Доктор Сильвано Галль утверждает, что данную пиццу можно есть два раза в неделю и тогда она поможет предотвратить рак.


Светлана Славянская
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