Ученые: Зубная паста может быть смертельно опасна

Соответствующий вывод был сделан специалистами, которые изучили влияние гигиенического средства, оказываемое на здоровье человека.

В научном мире считают, что зубная паста способна спровоцировать рак кишечника. Смертельно опасной ее делает содержащееся в ней вещество триклозан. Именно оно может вызвать воспаление толстой кишки. Авторами исследования стали специалисты из штата Массачусетс.

Опыты проводились на лабораторных мышах. Каждому из животных были сделаны инъекции триклозана. Вещество провоцировало у них воспаление толстой кишки, а уже после по ней начинали распространяться раковые клетки. Упомянутый триклозан может изменять состав микробиомы кишечника. Выяснить это удалось, проверив лабораторных грызунов, у которых на 75 процентов снизилось количество полезных бифидобактерий.

Опасность для человека могут представлять даже самые обычные средства бытовой химии. Также эксперты высказались относительно того, что в последние годы количество тех, кого поразил рак кишечника стремительно увеличивается. Причиной этого называют нарастающий темп урбанизации привычного образа жизни.

Николай Офицеров