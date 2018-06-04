Летом планету ждет апокалипсис и Новый Мировой Порядок

США и Запад соревнуются за лидерство в мире, Земля страдает от неимоверного количества катаклизмов, а информационное пространство все чаще пополняется сообщениями о пришельцах. Эсхатологи уверяют, что вскоре наступит Новый Мировой Порядок.

Предсказания о приближающемся Армагеддоне постепенно сбываются, так как политическая ситуация с каждым днем становится раскаленнее, а экология планеты умирает. О том, что летом 2018 года планету ждет апокалипсис, впервые заговорил греческий ученый Георгиос Гьялваса. Будучи при смерти, изобретатель сообщил, что наступит общепланетарная депопуляция, которая повлечет за собой начало новой эры.

Чуть позже на канале YouTube одна из пользователей ошеломила посланием, которое передали родители. Якобы они услышали в 1946 году от священника Михаила страшное предсказание. Он пророчил, что апокалипсис обрушится на Землю через два года после первомайского праздника Пасхи. 1 мая и Пасха совпали в 2016 году.

Экстрасенсы предсказывают, что в этом году летом начнется ожесточенная борьба за лидерство в мире. Возрастет количество катаклизмов, а инопланетяне больше не будут прятаться от людей, отмечают эксперты.

Мирослава Донцова