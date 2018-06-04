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| | Специалисты назвали утренние привычки, мешающие похудеть

Специалисты назвали утренние привычки, мешающие похудеть

Сегодня, 12:48

Ученые подтвердили, что диета с плотным завтраком и легким ужином намного эффективнее, чем распорядок дня с частыми приемами пищи.

 

Специалисты решили назвать несколько главных привычек человека, которые мешают похудеть. Следом отказом от плотного завтрака следует другая привычка – не гулять под солнечными лучами. Солнечный свет сжигает подкожный слой белого жира. После пробуждения человеку необходимо выпивать один стакан воды, которая ускорит обмен веществ. Следующей привычкой, которая отрицательно влияет на потерю веса – это отказ от утренней зарядки, которая не только увеличивает обмен веществ, но и сжигает аппетит. Если человек не может избегать сладостей и мучного, то стоит ее скушать только в первой половине дня.

В завершении предоставленной информации специалисты считают, что для похудения стоит отказаться от чтения новостей по утрам. Дело в том, что постоянный стресс влияет на превращение «неопределившихся» стволовых клеток в жировую ткань. И последней пагубной привычкой для похудения ученые считают недооценка помощи животных: собака хороший партнер для пробежки, а кот для растяжки и йоги.


Анна Котова
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