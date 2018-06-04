Пилот самолета увидел НЛО в небе над Петербургом

Он проинформировал, что летательный аппарат завис над Стрельной. Дежурный диспетчер сообщил об этом в полицию, но правоохранители никакого НЛО не обнаружили.

Накануне вечером из Пулково вылетел пассажирский самолет рейса «027», следовавший из Северной столицы в Москву. Приблизительно в 21:10 пилот авиалайнера увидел в небе НЛО. О летательном аппарате он тут же сообщил дежурному диспетчеру. Он уточнил, что объект, предположительно беспилотник, завис в небе над Стрельной на высоте в полтора километра и расстоянии от пассажирского судна в один километр. Дежурный диспетчер сообщил об инциденте в полицию. Правоохранители проверили указанную территорию, но никакого летательного аппарата не нашли.

Напомним, что с начала текущего месяца небо над Санкт-Петербургом и некоторыми районами области закрыто для полетов гражданских аппаратов, в том числе беспилотников, в связи с соображениями безопасности во время проведения ЧМ-2018.

Виктория Озерова