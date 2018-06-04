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Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле

Сегодня, 11:38

Группа ученых из Великобритании провели опрос среди добровольцев и вычислили одну вещь, которая для большинства людей является самой отвратительной на Земле. Результаты исследования были опубликованы в издании Philosophical Transactions of the Royal Society.

Ученые из Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) опросили 2500 добровольцев, которые честно ответили, что для них является самым отвратительным на земле. Среди ответов были варианты: плохая гигиена, животные или насекомые, болезни, раскованное сексуальное поведение, зараженные раны, гной. Однако ученые утверждают, что чувство отвращение человеку было заложено природой не зря.

Именно отвращение к определенным вещам помогает человеку избежать болезней и инфекции. В результате автор исследования Валь Кертис установил, что 75% людей назвали нарушение гигиенических норм, таких как наличие неприятного запаха тела, самым отвратительным на Земле.


Светлана Славянская
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