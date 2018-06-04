Сотрудники Университета Глазго в Шотландии разработали ракету, способную с минимальными затратами отправлять маленькие спутники в космос. Устройство имеет высокую грузоподъемность и выбрасывает мало мусора на орбите.

Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель». Действующие ныне устройства содержат топливо в определенных резервуарах. Они уменьшают коэффициент полезного действия ракет-носителей и выбрасывают много мусора на орбите. Топливные баки являются одноразовыми и по мере их опустошения от них приходится избавляться. «Ракета-самопожиратель» действует по другому принципу. По мере перемещения уменьшается ее размер от основания. По сути, ракета «пожирает» сама себя.

Положительным моментом использования таких устройств является меньшее число мусора на орбите и повышенная грузоподъемность. Ученые провели исследования в лабораторных условиях и получили хорошие результаты. В будущем инженеры хотят запустить новую ракету в тестовом режиме.

Домбровский Сергей