Ученые нашли неожиданный препарат, который эффективно борется с прыщами

Высыпания на лице и прыщи являются одними из самых распространенных заболеваний кожи в мире. Ученые из частного исследовательского университета в США нашли неожиданный препарат, который способен эффективно бороться с прыщами.

Исследователи из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании обнаружили, что препарат спиронолактон может быть столь же эффективным, как антибиотики для лечения прыщей у женщин. На данный момент оральные антибиотики являются наиболее распространенным лечением акне. «Безопасная альтернатива пероральным антибиотикам может иметь огромную пользу, и наши данные показывают, что спиронолактон может быть такой альтернативой», - сказал ведущий автор исследования Джон С. Барбьери.

Спиронолактон в настоящее время одобрен для лечения высокого кровяного давления и сердечной недостаточности. Данный препарат официально пока не одобрен для лечения акне, поэтому при применении его необходимо обязательно проконсультироваться у лечащего врача.

Светлана Славянская