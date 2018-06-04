Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | Ученые нашли неожиданный препарат, который эффективно борется с прыщами

Ученые нашли неожиданный препарат, который эффективно борется с прыщами

Сегодня, 10:10

Высыпания на лице и прыщи являются одними из самых распространенных заболеваний кожи в мире. Ученые из частного исследовательского университета в США нашли неожиданный препарат, который способен эффективно бороться с прыщами.

Исследователи из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании обнаружили, что препарат спиронолактон может быть столь же эффективным, как антибиотики для лечения прыщей у женщин. На данный момент оральные антибиотики являются наиболее распространенным лечением акне. «Безопасная альтернатива пероральным антибиотикам может иметь огромную пользу, и наши данные показывают, что спиронолактон может быть такой альтернативой», - сказал ведущий автор исследования Джон С. Барбьери.

Спиронолактон в настоящее время одобрен для лечения высокого кровяного давления и сердечной недостаточности. Данный препарат официально пока не одобрен для лечения акне, поэтому при применении его необходимо обязательно проконсультироваться у лечащего врача.


Светлана Славянская
Новости по теме
Ученые обнаружили неожиданный препарат от рака простаты
Ученые обнаружили неожиданный препарат от рака простаты

Исследование предлагает новый неожиданный препарат, который может помочь мужчинам с раком предстательной железы. Ученые утверждают, что лекарство, которое

Ученые случайно обнаружили эффективный препарат против рака кожи
Ученые случайно обнаружили эффективный препарат против рака кожи

Новое исследование показало, что карведилол, препарат, обычно используемый для лечения высокого кровяного давления, может защитить от вызванного солнцем

Ученые разработали новый препарат для лечения редкой формы рака кожи
Ученые разработали новый препарат для лечения редкой формы рака кожи

Группа ученые из Института рака Дана-Фарбер разработала новый метод лечения редкой формы рака кожи. Специалистам удалось уничтожить опухоль у четверти

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости