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| | Интернет-уфолог заметил на снимке с Марса огромную аномалию

Интернет-уфолог заметил на снимке с Марса огромную аномалию

Сегодня, 09:55

Аномалия представляет собой дискообразную структуру, которая находится на склоне марсианского кратера. Многие из специалистов сравнили ее размер с космическим кораблем или океанским лайнером.

 

Интернет-уфолог, у которого есть свой канал на YouTube, заметил на снимке с Марса огромную аномалию, которая никак не вписывалась в окружающий скалистый пейзаж. По бокам аномалии заметны несколько углублений, которые можно сравнить с смотровыми иллюминаторами. По середине объекта находится волнообразная темная линия, которая напоминаем ватерлинию морского корабля.

Помимо этого, есть еще одно предположение. Некоторые пользователи считают, что находка может оказаться пещерой, из которой мог появляться «разведчик». Уфолог теперь ожидает, когда марсоход Curiosity снова направит свои камеры в этом направлении. Его интересует останутся ли данные объекты на своем месте.


Анна Котова
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