Опрос выявил, почему инопланетяне не посещают Землю

Его организовали исследователи из соцсети «Фотострана», которым удалось узнать мнение 800 жителей Ярославля по этому поводу. Пользователи выдвигали различные версии, призванные объяснить данный феномен, при этом некоторые из них даже смогли сойтись во мнении.

Согласно полученным результатам, 63% реципиентов считают представителей человеческой расы недостаточно умными для контакта с пришельцами, поэтому они не пытаются наладить с нами связь. Они напоминают о следах высокоразвитых технологий, оставленных инопланетянами по всей Земле, которые ученые в большинстве своем до сих пор не могут расшифровать.

Однако 10% опрошенных уверены, что причина не в человеческой «глупости» и «скудоумности», а в большом расстоянии, которое отделяет нас друг от друга. Дистанция настолько огромна, что ее не способен преодолеть даже сверхмощный корабль пришельцев.

Еще 8% людей предполагают обратное, – контакт давно налажен, но ученые, замешанные в тайном заговоре, скрывают этот факт от человечества. Доказательством этой теории служат встречи некоторых людей с инопланетянами, не придающиеся огласки.

Пойда Анна