Указана дата тестирования первой многоразовой российской ракеты

Испытательные процедуры уникального российского летательного устройства назначены на 2020 год. Эту информацию предоставил Борис Сатовский, занимающий должность главы проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ).

В ходе разработки многоразовой ракетно-космической системы, принадлежащей к сверхлегкому классу, принимали активное участие сотрудники Роскосмоса и авиастроительной корпорации. Согласно официальным данным, инженеры-разработчики уже успели закончить аванпроект возвращаемого ракетного блока.

По словам Бориса Сатовского, во время создания системы специалисты учли ряд нюансов, среди которых процесс отделения первой ступени ракеты-носителя, когда она достигнет высоты в 59–66 километров, и ее возвращение к стартовой площадке с обязательной посадкой на стандартную взлетно-посадочную полосу. Инженерам удалось добиться возвращения устройства благодаря применению технологии поворотного прямоугольного крыла, отличающегося большим размахом. Кроме того, успех возвратного полете к месту старта достигается за счет модифицированного турбореактивного двигателя.

Основной функцией данной системы должен стать вывоз на солнечно-синхронную орбиту грузов, масса которых может доходить до 600 килограмм, при этом подобная процедура обойдется в несколько раз дешевле, чем в случае со стандартными ракетами аналогичного класса.

Пойда Анна