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| | Указана дата тестирования первой многоразовой российской ракеты

Указана дата тестирования первой многоразовой российской ракеты

Сегодня, 09:06

Испытательные процедуры уникального российского летательного устройства назначены на 2020 год. Эту информацию предоставил Борис Сатовский, занимающий должность главы проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ).

 

В ходе разработки многоразовой ракетно-космической системы, принадлежащей к сверхлегкому классу, принимали активное участие сотрудники Роскосмоса и авиастроительной корпорации. Согласно официальным данным, инженеры-разработчики уже успели закончить аванпроект возвращаемого ракетного блока.

По словам Бориса Сатовского, во время создания системы специалисты учли ряд нюансов, среди которых процесс отделения первой ступени ракеты-носителя, когда она достигнет высоты в 59–66 километров, и ее возвращение к стартовой площадке с обязательной посадкой на стандартную взлетно-посадочную полосу. Инженерам удалось добиться возвращения устройства благодаря применению технологии поворотного прямоугольного крыла, отличающегося большим размахом. Кроме того, успех возвратного полете к месту старта достигается за счет модифицированного турбореактивного двигателя.

Основной функцией данной системы должен стать вывоз на солнечно-синхронную орбиту грузов, масса которых может доходить до 600 килограмм, при этом подобная процедура обойдется в несколько раз дешевле, чем в случае со стандартными ракетами аналогичного класса.


Пойда Анна
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