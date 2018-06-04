Астрофизики обнаружили самое холодное место во Вселенной

Температура обнаруженной области равняется 272 градусам по Цельсию. Холодная туманность, образовавшаяся из остатков материи красного гиганта, имеет название «Бумеранг».

Астрофизики обнаружили самое холодное место во всей Вселенной. Ученые из США и Швеции при помощи обсерватории ALMA установили, что самой холодной областью является туманность «Бумеранг». Ее зафиксированная температура - 272 градуса по Цельсию (при абсолютном нулевом значении в 237 градусов).

С помощью обсерватории специалисты NASA и ученые Технического университета Чалмерса смогли тщательно изучить туманность «Бумеранг», которая находится в созвездии Центавра – 5 тыс. световых лет от планеты Земля. В итоге астрофизики пришли к выводу, что вместо красного гаснущего красного гиганта образовалось давным-давно довольно интересное для науки явление.

Результаты исследования будут опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Мирослава Донцова