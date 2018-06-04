Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | Астрофизики обнаружили самое холодное место во Вселенной

Астрофизики обнаружили самое холодное место во Вселенной

Сегодня, 08:52

Температура обнаруженной области равняется 272 градусам по Цельсию. Холодная туманность, образовавшаяся из остатков материи красного гиганта, имеет название «Бумеранг».

 

Астрофизики обнаружили самое холодное место во всей Вселенной. Ученые из США и Швеции при помощи обсерватории ALMA установили, что самой холодной областью является туманность «Бумеранг». Ее зафиксированная температура - 272 градуса по Цельсию (при абсолютном нулевом значении в 237 градусов).

С помощью обсерватории специалисты NASA и ученые Технического университета Чалмерса смогли тщательно изучить туманность «Бумеранг», которая находится в созвездии Центавра – 5 тыс. световых лет от планеты Земля. В итоге астрофизики пришли к выводу, что вместо красного гаснущего красного гиганта образовалось давным-давно довольно интересное для науки явление.

Результаты исследования будут опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Ученые нашли "морозилку" Вселенной
Ученые нашли "морозилку" Вселенной

Ученые из Лаборатории реактивного движения в США, Технического университета Чалмерса в Швеции и обсерватории ALMA в Чили нашли "морозилку" Вселенной.

Астрофизики обнаружили во Вселенной галактическую стену
Астрофизики обнаружили во Вселенной галактическую стену

Группа астрофизиков из Испании, США, Эстонии и Великобритании обнаружила самый крупный объект во Вселенной – галактическую стену. Огромный кластер расположен

Астрономы обнаружили самое холодное место во вселенной
Астрономы обнаружили самое холодное место во вселенной

Туманность Бумеранг в созвездии Центавра, открытая в 2003 году, имеет самую низкую температуру во всей вселенной.  

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости