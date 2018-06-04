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| | Ученые проверят воздух на МКС на тяжелые изотопы

Ученые проверят воздух на МКС на тяжелые изотопы

Сегодня, 08:42

Таким образом планируется существенно улучшить систему жизнеобеспечения космонавтов. Информацией об этом поделились представители МГТУ имени Баумана.

 

Тяжелые изотопы оказывают на самочувствие экипажа и работу устройств достаточно серьезное влияние, потому проверка воздуха учеными является крайне востребованным мероприятием. Образование тяжелых изотопов происходит при работе установок для производства кислорода и очистки воздуха от углекислого газа.

«Их скопление в клетках приводит к развитию сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», - утверждает первый заместитель главы кафедры холодильной, криогенной техники, а также систем жизнеобеспечения МГТУ Анастасия Казакова.

Эксперимент по анализу атмосферы станции на присутствие тяжелых изотопов планируется провести уже в 2019 году. Полученные результаты должны помочь наладить определенные процессы в работе станции, а может и вывести их на принципиально новый уровень. Касается это и других изолированных объектов, вроде подводных станций, подземных пунктов управления и прочего.


Николай Офицеров
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