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| | Астроном нашел загадочный объект, который ярче Солнца в 570 миллиардов раз

Астроном нашел загадочный объект, который ярче Солнца в 570 миллиардов раз

Вчера, 22:57

Данное наблюдение ученый сделал во время одного из плановых исследований. Внимание эксперта привлек объект, который находится в миллиардах световых лет от Земли. Это означает, что то таинственное небесное тело испускало очень яркое сияние.

 

Именно это, по мнению профессора астрономии в университете Огайо Кшиштофа Станека, и позволило обнаружить объект на таком грандиозном расстоянии. Ученые полагают, что имеют дело со сверхновой редчайшего типа. Магнитар (так называют подобные светила) наимощнейшая из известных современной науке сверхновых звезд. Впервые это небесное тело заприметили во время автоматизированной съемки сверхновых и тогда же идентифицировали как ASAS-SN или «убийца».

Коллега Станека, профессор Тодд Томпсон нашел вероятное объяснение возникновению объекта, который ярче солнца в 570 миллиардов раз тем, что сверхновая могла породить редчайшую звезду, которая именуется магнитаром тысячной секунды. Вращается такое светило очень быстро – за секунду выполняет тысячу оборотов, поэтому магнитное поле у него сумасшедшее. Вся его вращательная энергия превращается в световые волны.

Однако другие ученые считают, что имеют дело с новой галактикой, в центре которой и расположен этот объект. Отсюда следует, что астрономы имеют дело не с магнитаром, а центром массивной черной дыры с газовым облаком вокруг яркого образования.


Дарья Светозарова
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