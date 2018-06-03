Первый летний месяц в этом году надолго запомнится любителям наблюдений за ночным небом. Астрономы предупреждают о необычных явлениях, которые ожидают любопытных.

В июне жители Земли станут свидетелями многих «космических шоу». Наблюдать за ними можно в период с десяти вечера до пяти утра практически во всех точках нашей планеты. Жители юго-восточной части Земли понаблюдают за свечением Юпитера. Возможно даже удастся увидеть полосы, характерные для данной планеты. В июне Венера начнет переходить в разные фазы. Данный процесс тоже покажется кому-то очень интересным. Она поменяет овальную форму и примет вид полумесяца. Следить за преображением Венеры могут любители с непрофессиональным телескопом.

Следующее «космическое шоу» землянам покажет Марс. Красная планета приблизится к нашей на минимальное расстояние и продлиться это две недели. 15 лет назад астрономы уже наблюдали за данным явлением. Очередное «космическое шоу» удастся с подачи Большой медведицы. Входящая в нее звезда Арктур в июне станет светить очень ярко. Данный космический объект превышает по размерам Солнце в 25 раз. Ученые обещают интересный июнь в этом году для любителей исследования небесных просторов.

Домбровский Сергей