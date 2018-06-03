Ученые NASA показали на видео эффектное падение астероида в Африке

Астронавты NASA зафиксировали на видео эффектное падение астероида, который упал на Землю 2 июня на территорию Южной Африки. Об этом сообщает информационный портал VistaNews.

В субботу американские астрономы на видео зафиксировали небольшой астероид, который разбился в Африке. Согласно данным NASA астероид получил кодовое название ZLAF9B2 и упал на Землю ранним утром 2 июня текущего года. Ученые сообщили, что отследить астероид размером не больше пяти метров является тяжелой задачей для спутников, поэтому полученные кадры стали уникальными.

Кроме того, малые астероиды трудно обнаружить, так как некоторые космические скалы могут быть темными и могут отражать только небольшое количество солнечного света, поскольку они могут подходить близко к Земле и оставаться незамеченными.

Светлана Славянская