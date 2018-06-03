Известные мобильные фирмы скрывают от клиентов риск развития рака от смартфонов

Популярные мобильные фирмы, включая Blackberry, EE, Nokia и Vodafone, предупреждают акционеров о потенциальных рисках развития рака из-за смартфонов, однако они не информируют о данных риска своих клиентов.

Руководители компаний Blackberry, EE, Nokia и Vodafone пока не предупреждают пользователей о потенциальных рисках развития опасных онкологических заболеваний через свои рекламные объявления и упаковку. Однако компании предупреждают своих акционеров о потенциальных заболеваниях, которые могут вызвать мобильные устройства.

Компания Nokia заявила, что было проведено некоторое исследование, в котором указывалось, что риск развития рака может быть увеличен за счет электромагнитных волн, испускаемых телефонами. Больной раком 60-летний Нил Уитфилд был первым британским мужчиной, который подал в суд на телефонную компанию, поскольку он считает, что телефон является причиной его состояния. Мужчина может получить от Nokia до миллиона фунтов, если выиграет дело.

Светлана Славянская