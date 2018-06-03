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| | Ученые доказали, что убивший динозавров астероид помог зарождению новой жизни на Земле

Ученые доказали, что убивший динозавров астероид помог зарождению новой жизни на Земле

Сегодня, 19:59

Исследователи поделились результатами своей работы, в которой они доказали, что в кратере, оставшемся от астероида убившего 75% процентов живых существ, есть жизнь.

 

Интересно, что ученым пришлось пробурить кратер на глубину более 600 м. Там они нашли залежи коричневого известняка. После тщательного исследования добытого материала, ученые выяснили, что в нем есть окаменелости водорослей, останки планктона и некоторых одноклеточных.

Несмотря на то, что астероид, который упал на поверхность Земли и выгубил более 70% жизни на ней, его кратер кишит жизнью. Ученые объясняют, что в северо-восточной части кратера, диаметр которого составляет 180 километров, есть выход в Мексиканский залив. Вполне возможно, что именно он подпитывал полезными нужными веществами выжившие организмы, которые после взрыва должны были научится жить в новых условиях.

Также ученые отмечают, что сейчас в кратере есть большая опасность кислотного загрязнения водоемов и повышение температуры. Это реальный пример того, что случится с планетой Земля, если жители планеты Земля не перестанут загрязнять свой дом.


Алиса Гилберт
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