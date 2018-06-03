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Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины

Сегодня, 20:35

Это наблюдение принадлежит британским ученым из университета Сассекса. Они также отметили, что изменения носят временный характер и спустя год все снова приходит в норму.

 

В рамках эксперимента, в котором приняли участие 40 женщин одного возраста, при этом 20 из них недавно произвели на свет ребенка, а другие 20 не имели наследников. Специалисты приступили к детальному изучению дисков, на которых были записаны голоса волонтеров за пять лет до беременности, а также в течение пяти лет после родов.

Согласно результатам исследования, после родов в тональности голосов девушек наблюдается тенденция к снижению, при этом он приобретает определенную монотонность. Эти особенности являются характерными для голоса матери на протяжении года, а затем «старое» звучание постепенно возвращается.

Ученые пока не могут дать точного объяснения данному феномену, предлагая несколько вариантов. По одной из версий, голос женщины меняется, дабы звучать «убедительнее», таким образом, она словно бы воздействует на подсознание ребенка, заставляя его прислушиваться к себе. Другие специалисты списывают все на гармональные изменения, влияющие не только на голос, но и на организм в целом.


Пойда Анна
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