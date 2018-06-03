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| | Модульный робот научился пользоваться подручными средствами, преодолевая препятствия

Модульный робот научился пользоваться подручными средствами, преодолевая препятствия

Сегодня, 19:32

На конференции ICRA-2018 инженеры рассказали о своих успехах в плане создания модульного робота SMORES-EP. Специалисты подвергали устройство различным испытаниям, и оно отлично справлялось со всеми заданиями, проявляя «человеческую смекалку».

 

Модульный робот SMORES-EP научился пользоваться подручными средствами, преодолевая препятствия. Его создали сотрудники Пенсильванского университета, воспользовавшись предыдущими успехами ученых. SMORES-EP способен самостоятельно собрать мост или поднести пандус к высокой стене. Модульного робота заставили обнаружить в помещении шкаф с визуальным маркером и ознакомиться с содержимым двух нижних ящиков. SMORES-EP без проблем достиг первого, а второй оказался недоступным для него, поскольку находился на большой высоте.

Робот проанализировал ситуацию и сделал вывод о необходимости забраться на нижний ящик. Осуществив данное действие, устройство смогло достичь второго отделения шкафа и выполнить поставленную перед ним задачу. В своих решениях SMORES-EP походил на человека, обдумывающего проблему и принимающего правильное решение.


Домбровский Сергей
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