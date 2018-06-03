Уфологи: Луну снова посещали пришельцы на НЛО

Американские уфологи снова вокруг Луны заметили аномальные явления в виде НЛО, которые буквально окружили спутник Земли. Видеодоказательства летающих объектов охотники за НЛО разместили на видеохостинге YouТube.

Уфологи из США проинформировали, что необычную активность вокруг Луны было замечено поздно ночью 2 июня текущего года. Сообщается, что видеокадры были сняты на Аризонской стороне озера Мид, который расположен рядом с плотиной Гувера. Уфологи обнаружили в небе сразу несколько светящихся НЛО, которые летали вокруг Луны.

Напомним, что ранее специалисты по паранормальным явлениям неоднократно утверждали, что пришельцы на своих НЛО часто посещают Луну, так как подзаряжают свои летательные аппараты именно от лунной энергии.

Светлана Славянская