Учёные объяснили одновременные роды у самок мангустов

Мангусты довольно хитрые млекопитающие. Их милый вид перестаёт быть таковым, когда они становятся собой – настоящими хищниками. Но их интересное «расписание родов» долго интересовало учёных и они, наконец, получили ответ.

Майкл Кэнт, эколог из Университета Эксетерского урочища Пенрийн в Уэльсе, объясняет такое поведение вынужденной мерой, заложенной в мангустах природой. Дело в том, что эти млекопитающие также собираются в группы, но в их общинах действует «тоталитарный» матриархат. Количество хищников в группе ограничено, и «старейшие» самки могут убивать других мангустов группы, которые не ушли из неё сами.

В первую очередь, это касается новорождённых детёнышей. Но когда маленькие хищники рождаются одновременно, распознать своего среди многих других тяжело, другие самки рискуют убить своего детёныша. Очень быстро малыши отправляются на охоту с самцами, учась добывать пищу. Воспитанием маленьких мангустов также занимаются самцы. В течение трёх лет «лишние» животные должны покинуть группу, а новые – родиться.

Елизавета Трюфель