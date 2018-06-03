В Японии разработали уникальный дрон-зонт

Эта разработка принадлежит компании Asahi Power Services. Необычный летающий аксессуар, получивший название Free Parasol, предназначен не только для дождливой, но и для жаркой, солнечной погоды.

Согласно данным, предоставленными разработчиками, летающий аппарат оборудовали камерой и алгоритмом искусственного интеллекта, позволяющий регистрировать, контролировать и автономно передвигаться над головой пользователя, не теряя ее из виду. При этом эта технология не была создана специально для новинки, поскольку ее уже использовали ранее в автономных дронах, наподобие Skydio R1.

Однако, несмотря на ряд преимуществ, дрон-зонт имеет свои недостатки, включая не до конца продуманный однотипный дизайн и большой вес, достигающий пяти килограмм. Кроме того, он не рассчитан на длительное использование, поскольку продолжительность его работы составляет 20 минут, тогда как прогулка под дождем и палящим солнцем может длиться гораздо дольше.

В перспективе инженеры намерены уменьшить вес летающего зонта до одного килограмма, а время автономного функционирования наоборот продлить до часа.

Пойда Анна