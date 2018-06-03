SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем

С помощью камер наблюдения удалось зафиксировать событие. Можно лично посмотреть на необычное явление, так как ученые выложили ролик в Сеть.

На видео можно узреть, что обычный цвет небосвода переходит в ярко-фиолетовый и синий тон. Зрелище отличается нестандартной яркостью. Те, кто увидели ролик, считают, что причиной изменение гаммы стало время суток (многие посчитали ночь за день). Если люди, которые думают, что явление образовалось благодаря молнии или же пролетающего мимо метеорита. Однако ученые опровергают предполагаемые версии.

Наблюдатели связывают увиденные вспышки с НЛО, но никто не может точно аргументировать их происхождение. Также явление может относиться к испытанию оружия, более достоверная информация может появиться чуть позже, хотя такой вариант почти не берут во внимание. Ученые же считают, что вспышки – редкое явление природы, которое нужно белее детально исследовать.