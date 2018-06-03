Быстрая ходьба спасет от преждевременной смерти

К такому выводу после проведения масштабных исследований пришла международная группа ученых из Великобритании, Австралии и Ирландии. Специалисты увидели взаимосвязь между быстрой ходьбой и продлением жизни.

В настоящее время в связи с активной загруженностью большей части населения Земли у людей не остается времени на занятия спортом. Однако нагрузку в сортивном зале можно заменить регулярными пешими прогулкам на скорости не менее 5 километров в час, которые благотворно сказываются на здоровье.

Результаты последних исследований доказали наличие связи между скоростью ходьбы и сокращением уровня смертности от любых причин. В рамках эксперимента, в котором приняли участие 50 255 волонтеров, не страдающих от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты доказали свою теорию, при этом они учитывали различные факторы, в том числе пол, возраст, ИМТ и уровень физической активности.

По итогам исследования, участники со средней скоростью уменьшили риск ранней смерти от любых причин на 20% в сравнении с теми, кто отдает предпочтение медленным прогулкам. В свою очередь, волонтеры, котрые увеличили скорость до уровня выше средней, снизят уровень смертности на 24%. Риск преждевременной смерти из-за сердечных недугов сократился на 24%.

Пойда Анна