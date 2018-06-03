Специалисты пришли к выводу, что древние переселенцы из Берингии добрались до континента, используя лодки. А после прибытия индейцы разделились и освоили разные части Америки.

Американские ученые выяснили, как предки индейцев попали в Америку. Геологи университета Южной Дакоты провели исследование мелких островов возле юго-западного побережья Аляски с целью определить, когда ледник отошел и могли ли первопроходцы пробираться вдоль этого побережья. Результаты исследования опубликованы в издании Science и Science Advances.

Специалисты установили, что индейские племена, прибывшие в Северную Америку из Берингии на лодках, разделились на две группы. Одна часть переселенцев отправилась расселяться на восток, другая группа осталась на севере континента, а также перекочевала на территорию Центральной и Южной Америки.

Геологи отмечают, что индейцы, ушедшие на восток, генетически близки к кенневикскому человеку, а также современным алгонкинам. Спустя время группы вновь объединились. Ученые предполагают, что данный процесс мог проходить не один раз.

Мирослава Донцова