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| | Учёные нашли способ натренировать внимательность

Учёные нашли способ натренировать внимательность

Сегодня, 10:48

Учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе разрушили легенду о том, что внимательными люди рождаются. В ходе исследований выяснилось, что внимание можно выработать, следуя определённым условиям.

Профессор Ричард Абрамс рассказал для статьи в Psychonomic Bulletin об исследовании. На мониторах перед волонтёрами появлялись слова «вперёд» и «нет». После «вперёд» человеку нужно было нажать на появившееся слово, а затем быстро выбрать объект на картинке: один из объектов – иллюстрация слова, другой – просто известный предмет. Выбор объекта производился стрелочками влево, вправо, вверх или вниз.

Профессор отметил, что люди всё быстрее делали правильный выбор, если иллюстрация находилась под одной клавишей. Такой выбор перед человеком ставится постоянно и называется «прайминг», или выделение, когда человек делает выбор в сторону того, что ему важно или более знакомо. Натренировать внимание можно таким же способом: написать слово, которое описывает важный предмет или событие, и повесить его на видное место. Постоянно попадаясь на глаза, оно закрепляется в памяти и в обычной жизни заметить этот предмет или похожий становится проще. Так вырабатывается внимательность.


Елизавета Трюфель
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