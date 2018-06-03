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| | Ученые нашли новый революционный метод для борьбы с раком

Ученые нашли новый революционный метод для борьбы с раком

Сегодня, 10:10

Ведущие американские ученые смогли найти уникальный революционный метод, который поможет остановить распространение злокачественных клеток у мужчин с раком предстательной железы.

Новое исследование, проведенное Институтом исследований рака и Королевской больницей Марсден в Лондоне, показало удивительные результаты у пациентов с раком предстательной железы. В исследовании принимали участие 258 мужчин, которые подверглись многими методам лечения рака, включая хирургию, гормональные препараты и химиотерапию, однако всё это показало безуспешные результаты. Однако более трети из тех мужчин, кто лечился новым препаратом, смогли остановить распространение злокачественных клеток.

Ведущий в мире эксперт по раку простаты профессор Иоганн де Боно из Института исследований рака сказал: «Мы надеемся на революционное лекарство, но пока не можем его назвать. Тем не менее, многие из мужчин, которые были на пороге смерти, смогли победить рак именно благодаря этому препарату и более 18 месяцев у них не проявлялись никакие признаки повторного рака предстательной железы».


Светлана Славянская
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